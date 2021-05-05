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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منافس نتنياهو.. تكليف يائير لابيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رئيس الحكومة الإسرائيلية
رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين تكليف منافس بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة.

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بعد فشله في تشكيل الحكومة.. نتنياهو يعيد كتاب التكليف إلى رئيس إسرائيل

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ذكرت قناة “كان” العبرية، الأسبوع الماضي، أن هناك تقدماً ملموساً في الاتصالات بين الأحزاب الإسرائيلية ضمن مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

 

ووفقاً للقناة العبرية، طرأ تقدم ملموس في الاتصالات لتشكيل "حكومة تغيير" في أعقاب اللقاء الذي جرى أمس بين رئيس حزب يمينا نفتالي بينت ورئيس راعام منصور عباس.

وأشارت القناة إلى أن لقاءً آخر جمع رئيس "يوجد مستقبل" يائير لابيد بأعضاء القائمة المشتركة أحمد الطيبي وأسامة سعدي، ساعد في تقريب وجهات النظر حيال ذلك.

يشار إلى أن مهلة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قاربت على الانتهاء دون إحراز أي تقدم في تشكيل الحكومة، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي وحالة التجاذب بين الأقطاب الإسرائيلية، التي يسعى معظمها لاستبدال نتنياهو.

في سياق منفصل، قال رئيس حزب ميرتس نيتسان هورفيتش إن بنيامين نتنياهو لا يستحق ولا يستطيع أن يتولى رئاسة الوزراء. 

الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية

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