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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإسكان يزور عددا من المشروعات بمدينة أسوان غداً

مدينة أسوان الجديدة
مدينة أسوان الجديدة

يقوم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح الغد الخميس بزيارة عدد من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة، للوقوف على معدلات التنفيذ فيها، تمهيدا لافتتاحها قريبا.  

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الإسكان، التى يرافقه فيها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروعات الشريط النهرى لكورنيش مدينة أسوان، حيث الممشى السياحى على النيل ومنطقة الفيلات والكوبرى الرابط الجديد والمسرح المكشوف، بجانب تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعى، وغيرها من المشروعات بالمدينة.  

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ومن جانبه قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن مشروع الشريط النهرى، هو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى مليار جنيه.

وأشار أحمد رشاد إلى أن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجارى الترفيهى، والمسرح المكشوف المطل على النيل مباشرة.

هذا وفي لفتة إنسانية وأبوية ووسط الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيدة إبتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم وأطفالها الثلاثة حيث أشار اللواء أشرف عطية خلال اللقاء إلى أن هناك دعما متواصلا من الوزارات والجهات المعنية لقضية المهندس علي أبو القاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية. 

وأكد اللواء أشرف عطية على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم ، ومن جانبها عبرت السيدة إبتسام سلامه عن شكرها لمحافظ أسوان لتواصله المستمر وجهوده لعودة زوجها لأبنائه .

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل القرى والمناطق النائية بزيارة قرية العطوانى التابعة لمركز إدفو على مسافة 110 كم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك بالمضيفة الرئيسية ترافقه قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين تشمل السلع الأساسية والإستهلاكية. 

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أسوان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أخبار محافظة اسون محافظة أسوان

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