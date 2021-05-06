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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية .. علاجات منزلية لـ تقرحات اللسان

تقرحات اللسان
تقرحات اللسان

تقرحات اللسان من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و أنتشارا بين الكثير من الأشخاص، و قد  تساعد بعض الوصفات الطبيعية في علاج تقرحات اللسان من الجوانب دون اللجوء إلي الطبيب و تعمل هذه العلاجات على تخفيف الألالم، وفقا لما نشره موقع healthline .

 

نظافة الفم
يمكن أن يساعد تفريش أسنانك بفرشاة أسنان ناعمة ، واستخدام الخيط ، واستخدام غسول الفم في التخلص من التهاب اللسان ومنع العدوى، قد تجد أيضًا أن استخدام معجون أسنان لا يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم يساعد في تخفيف الألم.


الصبار
يُعرف AloeTrusted Source بقدراته على تلطيف البشرة،وهذا ينطبق أيضا على اللسان يمكنك شطف فمك بعصير الصبار عدة مرات في اليوم.

 

صودا الخبز
للألم والتورم ، حاول شطف فمك بمزيج من الماء الدافئ وصودا الخبز (ملعقة صغيرة لكل 1/2 كوب ماء)، يمكنك أيضًا صنع عجينة من صودا الخبز والماء وتطبيقها على المنطقة المؤلمة.

 

حليب المغنيسيا
يمكن أن يساعد تطبيق كميات صغيرة من حليب المغنيسيا ، وهو معادل للأحماض ، على التهاب اللسان في تخفيف الألم وتعزيز الشفاء.

 

بيروكسيد الهيدروجين
كمطهر ، يمكن لبيروكسيد الهيدروجين أن يعالج العدوى أو القرحة داخل فمك، استخدم فقط 3٪ بيروكسيد الهيدروجين وقم بتخفيفه بالماءأجزاء متساوية من بيروكسيد الماء.
امسح المنطقة المصابة بقطعة قطن بعد بضع ثوان ، اشطف فمك بالماء الدافئ.

 

ماء مالح
الغرغرة بالماء المالح هي طريقة أخرى لتقليل الألم والالتهاب ومنع العدوى، امزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ، وحركها حول فمك ، وتغرغر ، وابصق.

 

عسل
العسل مضاد طبيعي للبكتيريا وقد ثبت أنه فعال في علاج عدة أنواع من الجروح، يمكنك فرك القليل من العسل مباشرة على المنطقة المؤلمة عدة مرات في اليوم أو شرب شاي دافئ مع العسل.

 

زيت جوز الهند
قد يكون زيت جوز الهند قادرًا على علاج التهاب اللسان بسبب خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، ضع الزيت مباشرة على المنطقة المؤلمة باستخدام كرة قطنية ، وافركها برفق، أو يمكنك تحريكه في فمك وبصقه، وهذا ما يسمى بسحب الزيت.


البابونج
يعتقد أن البابونج له خصائص مضادة للالتهابات، اشطف فمك بشاي البابونج القوي بمجرد أن يبرد ، أو ضع كيس شاي مبلل مباشرة على المنطقة المؤلمة.

 

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