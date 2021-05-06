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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: لا توجه لصرف أي مبالغ من رواتب الموظفين قبل حلول عيد الفطر

الأردن
الأردن

قالت وزارة المالية بالمملكة الاردنية الهاشمية، بحسب وكالة عمون الاردنية إنه لا توجه حتي اللحظة لصرف أي مبالغ من رواتب الموظفين قبل حلول عيد الفطر السعيد. 

وقد يُصادف أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الخميس 13 مايو، وفق التقديرات الفلكية.

ويرصد الأردن هلال شهر شوال الثلاثاء 11 مايو الحالي.

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قررت صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي يوم الأحد المقبل 9 مايو وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.

وبينت المؤسسة أن مقدار الدفعة كن الراتب  التي ستصرف مقدما نسبتها 30% من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال وبحد أقصى 300 دينار، وستشمل الدفعة المقدمة المتقاعدين الورثة وبواقع 50% من صافي نصيب المستحق.

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وأوضحت المؤسسة أن الدفعة المقدمة ستشمل نحو ربع مليون متقاعد على أن تُخصم من الراتب التقاعدي لشهر مايو في تاريخ صرفه الاعتيادي.

وفي سياق اخر؛ فقد منح رئيس دولة الإمارات  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الإمارات  وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ فيأتي منح السفير الأردني الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما قلد  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. جمعة عبدالله العبادي الوسام خلال استقباله له في ديوان عام الوزارة بأبوظبي اليوم.

 

فيما أعرب عن تمنياته للسفر الأردني  بالتوفيق و النجاح  مثنيا  على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة.

من جانبه أعرب جمعة عبدالله العبادي عن بالغ تقديره و شكره  للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مشيدا بالسياسة الحكيمة له و الدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

الأردن وزارة المالية رواتب الموظفين عيد الفطر صرف رواتب الموظفين

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