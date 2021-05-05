وادي زرقاء ماعين.. جنة على أرض مملكة الأردن

لوحة خلابة ساحرة تجسدت أسمى معانيها بمزيج مفردات الطبيعة الحالمة وبالحب السرمدي الذي يخيم على زواياها كحالة من التناغم الاسطوري أو كـ مقطوعة أو سيمفونية لـ موزرت أو بيتهوفن عزفت بأزهايج الطبيعة .. أنه وادي زرقاء معين بمملكة الأردن.

يقع وادي زرقاء ماعين أو حمامات معين كما هو معروف عنها في محافظة مأدبا الأردنية وينتهي في منطقة البحر الميت بطول يصل إلى ستة عشر كيلومتر، يعد من أشهر الوجهات السياحية في الأردن يمتاز بأجواء فريدة ومناظر خلابة تميزه عن غيره في المنطقة، كما تعد من أهم المناطق السياحية العلاجية التي يأتي إليها السياح من مختلف البلدان العربية والأوروبية للاستشفاء من الأمرض المستعصية إذ ينصح الأطباء والمتخصصون باللجوء لمياه حمامات ماعين للعلاج لا سيما عند الخضوع إلى العلاج الطبيعي.



يحيط بوادي ماعين جبال عالية الارتفاع تنساب من بين شقوقها مياة مغلية تصل درجة حرارة الينابيع المعدنية فيها إلى حوالي 43 درجة مئوية، وتصب هذه المياه بعد تدفقها من أعلى القمم إلى أدنى الجبل الذي ينخفض عن سطح البحر كذلك بـ 264م لتسير دافئة في الوادي قبل أن تصب في نهر الزرقاء.



يحظى وادي ماعين بمناخ دافئ معتدل إذ يقع في أكثر الأماكن جاذبية في عمان، حيث تحيطها جبال شاهقة،و يُمكن زيارته في جميع الأوقات وخصوصاً في فصل الشتاء وتمتاز حمامات ماعين بوجود العديد من المنتجعات الفندقيّة فيها، كما أنّها تضم قاعات مخصّصة للاجتماعات، وغرف ساونا، ومسبحا، ومطاعم مميّزة تطلّ على الجبال والشلالات المختلفة، هذا عدا عن احتوائها على مركز صحي متكامل وشامل.