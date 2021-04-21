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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية.. 3 أشخاص يتقاضون 20 مليون دينار راتبا شهريا

الرواتب
الرواتب

أكد اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب العراقي ، ان رواتب الرئاسات الثلاث لا تتجاوز الـ 20 مليون دينار شهريا، وليس 80 مليونا كما أشيع في بعض وسائل الاعلام.  

وأفادت  الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان لها أنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده ان اللجنة المالية النيابية صرحت"بان رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ 80 مليون دينار لكل رئيس منهم".  

وشددت علي ان هذا الخبر عار عن الصحة و لم يصدر اي تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد ، كما نود ان نوضح بان صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا".  

وحث البيان وسائل الإعلام الى ضرورة توخي الدقة عند نشر مثل هكذا اخبار والتأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق و الادلة على ما تنقله من معلومات.

العراق دولة عربية مجلس النواب دينار عراقي الرئاسات الثلاث رواتب

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