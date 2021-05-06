إنجي علاء تشيد بإبداع أيتن عامر في كوفيد 25 .. والأخيرة ترد

أشادت الكاتبة انجي علاء بالأداء المميز للفنانة ايتن عامر خلال أحداث مسلسلها الجديد “كوفيد - 25” وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر، وكتبت بتغريدة: “أبدعتي يا أيتن”.

وردت أيتن عامر: “حبيبتى ربنا يخليكى ليا انت سبب مهم لوجودى فى المسلسل دة”.



وعلقت أيتن عامر علي أصعب لحظاتها بالمسلسل: "المشهد كان صعب وكنت شايله همه بشكل مش طبيعي ، كل فريق العمل كانوا متوترين والوقت مكنش بيعدي وبعد ماخلصنا تصوير المشهد دا روحت فورا وفضل مودي وحش شويه كتير وحقيقة انا شايله هم الحلقة اوي بسبب المشهد دا ".

وتصدر هاشتاج مسلسل كوفيد 25 موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل، وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وجاء التفاعل كبيرا حول أجواء المسلسل المشوقة، والأداء التمثيلي العالي من الممثلين، وعلق الجمهور على المسلسل بالقول: “مستواه عالمي” “تفاصيله مدروسه بدقة شديدة”.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.