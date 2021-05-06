زراعة الأزهر تنظم دورة تدريبية لمهندسي النظافة والتجميل بالقاهرة

بدأت كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية لمهندسي هيئه نظافة وتجميل القاهرة الكبري ، تفعيلا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت فعاليات الدورة التدريبية، الثلاثاء الماضي الموافق 4 مايو، بقسم البساتين بالكلية.

حضر الافتتاح، الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والدكتور ناصر البدري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سليمان الرفاعي وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، ورئيس قسم البساتين الدكتور علاء الدين عبدالله هلالي والدكتور صلاح الدين محمد محمود استاذ ورئيس قسم البساتين الأسبق.

يشار إلى أن هذه الدورة تعقد للعام التاسع علي التوالي في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ممثلة في قسم البساتين بكلية الزراعة وبين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الكبري يتم من خلاله تدريب مهندسي وفنيي الهيئة وتقديم الجديد في مجال إكثار وزراعة وتقليم أشجار وشجيرات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق وكذلك زراعة الأسطح وتشجير الشوارع وزراعة الاحزمة الخضراء حول المدن الصحراوية.

وتستمر فعاليات الدورة لمدة اسبوعين بقاعات قسم البساتين بزراعة الأزهر بالقاهرة