عودة العرض المسرحي "أنا مش مسئول" على مسرح الهوسابير في عيد الفطر المبارك

أعلن فريق مسرحية "أنا مش مسئول"، عودة عرض المسرحية مرة أخرى على مسرح الهوسابير بوسط البلد.



وأوضح الفريق، عبر الصفحة الرسمية للمسرحية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المسرحية تعرض يوم وقفة عيد الفطر المبارك وثان وثالث أيام العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".



مسرحية "أنا مش مسئول" سبق عرضها في شهر مارس الماضي على مسرح الهوسابير ولاقت نجاحا كبيرا، ويشارك فيها مجموعة من شباب المسرحية الشهيرة "1980 وأنت طالع" التي سلطت الضوء على مشكلات وأزمات جيل شباب الثمانينات حتى الجيل الحالي.



"أنا مش مسئول" تعد توليفة مسرحية تجمع بين الكوميديا والغناء والاستعراض، وتدور حول محاربة الفن الهابط والإسفاف،ومسؤولية الفنان في التصدي لهذا النوع من الفن والحث على توجيه الجمهور إلى الفن الهادف.



والمسرحية من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وإنتاج أروى قدورة، وتصميم ديكور حمدي عطية، وتصميم استعراضات أسامة مهنا، كلمات وألحان أميرة فوزي، مخرج منفذ فادي أيمن، وتوزيع موسيقى إبراهيم الطرابيشي.