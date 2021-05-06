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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون إجراءات احترازية.. ازدحام المواطنين بمنطقة وسط البلد

صدى البلد

شهدت شوارع وسط البلد، ازدحاما شديدا من المواطنين لشراء ملابس العيد وكحك العيد دون التزام البعض بالإجراءات الاحترازية.

 

رصدت عدسة “صدى البلد”، تواجد مئات المواطنين بوسط البلد دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالرغم من زيادة انتشار فيروس كورونا.


 

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الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة كورونا

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جرس إنذار| قرارات حكومية لمواجهة الموجة الثالثة لـ كورونا.. غلق للمحال والمولات والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح من التاسعة مساء لمدة أسبوعين

وكان قد أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات هامة لمواجهة فيروس كورونا تمثلت فى الآتى:

لمدة أسبوعين..غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء للعمل علىالحد من التزاحم.

حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
 

إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من  الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021 لمدة 5 أيام.

 

https://fb.watch/5jaCvU1jsV/

 

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