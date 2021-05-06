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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير الخارجية الأسبق يوضح العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية مالي.. فيديو

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير خارجية مالي

قال السفير علي حنفي، نائب وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن العلاقات بين مصر وجمهورية مالي على المستوى السياسي، والأمني، هي علاقات متميزة، مشيراً إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن هناك علاقات تعاون وخبرات كبيرة تقدمها مصر لجمهورية مالي.

 

وأضاف السفير علي حنفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى لتحقيق كامل الاستقرار، خاصة في الأماكن الشمالية داخل مالي، والذي تعطل بسبب الأوضاع الأمنية.

 

وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، أن هناك رغبة في العودة لتوظيف جميع الفرص المتاحة لتفعيل جميع العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى أن هناك تعاونا بينهما في مجالات عديدة، على رأسها التعاون الطبي.

 

وأشار إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، وجهت مصر شحنة من المستلزمات الطبية للمساهمة في تعزيز جهود دولة مالي للتصدي لجائحة كورونا.

 

وأكد أنه لا يوجد شك في تصدر العلاقات الأمنية في الوقت الحالي، لأن مصر تسعى وتساهم في تحقيق العودة وكامل الاستقرار، في جميع ربوع مالي، خاصة في محاربة الإرهاب.

 

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