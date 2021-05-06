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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنهاء إجراءات مصري يطلب عودته لأرض الوطن من السعودية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان: أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة مواطن مصري بمساعدته في إنهاء إجراءات خروجه من المملكة وعودته إلي أرض الوطن، وذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية التي تم تجميد طلبه بسببها .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن  وزير القوي العاملة وجه علي الفور مكتب التمثيل العمالي بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي من المملكة ، وذلك بعد أن رصد المكتب  فيديو لأحد المواطنين المصريين يرفع استغاثة لرئيس الجمهورية للمساعدة في عودته إلى أرض الوطن، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالى بجدة  لحل هذه الشكوي، حيث تبين أن المواطن المصري المذكور تقدم بطلب خروج نهائي وتم تحويل طلبه من جده للرياض نظرا لتبعيته إلى مكتب عمل الرياض، ونظرا لعدم استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية تم تجميد الطلب ، وعلى الفور قام مكتب التمثيل العمالي بالتوجه لمكتب عمل الرياض  وتم إنهاء إجراءات الخروج النهائي له بعد توقيعه على المخالصة وإرسالها بالايميل من  مكتب التمثيل العمالي بجدة، وتم حصول المواطن المصري أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي وتم إبلاغه بها.

 وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة على رعايتهم للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.

 

 

 

 

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القوى العاملة وزير القوى العاملة المملكة العربية السعودية وزارة القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي بالرياض مكتب التمثيل العمالي القنصلية العامة المصرية وزير القوى العاملة محمد سعفان هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي بالمملكة العربية السعودية

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