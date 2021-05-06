كرم كردي يكشف سبب ابتعاده عن اتحاد الكرة

كشف الدكتور كرم كردى عضو اتحاد الكرة المصري السابق، أسباب ابتعاده عن العمل في اتحاد كرة القدم الفترة الماضية.

وقال كردي عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن التطورات التي حصلت بعدما رحلنا من الاتحاد لم تسمح بوجودي، كما أنه لم يتم طلب تواجدي.

وأضاف:" لابد أن نترك المتواجدين للعمل، من أجل الظهور بشكل جيد واتخاذ قرارات صالحة لمصلحة الكرة المصرية".

وتابع:" حاليا الأمور في الاتحاد هادئة ولا يوجد أي تصادم، ولكن التصادم بيطلع من الإداريين بأحد النوادي".

وواصل: "أؤيد قرار اللجنة الثلاثية بإدارة مباراة القمة المصرية بحكام مصريين، موضحا أن الأهلي استفاد أكثر من الأخطاء التحكيمية".

واكمل:" هناك 4 أو 5 حكام قادرون على إدارة مباراة القمة المصرية بشكل جيد".

واختتم: " أن اللجنة الثلاثية ناجحة بنسبة 75 في المية، ولكن اختلاف معهم فقط بعدم الاعتماد على عناصر الخبرة في بعض اللجان".