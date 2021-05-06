فرق متنقلة للتحصين بلقاح فايزر.. سلطنة عمان تكشف عن خطتها لمواجهة كورونا

عقد الفريق الوزاري العُماني المعني بموضوع التحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) - المنبثق عن اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس - اجتماعه الأول في وزارة الصحة العُمانية اليوم "الخميس".

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد الفيروس، والتي تهدف إلى تقليل أعداد المرضى والحد من الوفيات وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء، إضافة إلى نسبة التغطية باللقاحات في جميع المحافظات العُمانية.

وأوضح المختصون في وزارة الصحة العُمانية – الذين حضروا الاجتماع - أنه سيتم استلام أكثر من مليون جرعة من اللقاحات في شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تطعيمهم بنهاية يونيو 1.5 مليون شخص من الفئات المستهدفة التي تشمل من يزيد عمرهم على 45 عاماً والحُجّاج ومواطني محافظة مسندم، والخطوط الأمامية وتشمل العاملين الصحيين والموظفين في المؤسسات الحكومية وشرطة عُمان السلطانيّة وقوات السلطان المسلحة، ومؤسسات التعليم العالي والكوادر التعليمية وطلبة الصف الثاني عشر في المدارس، والقطاعات الحيوية في قطاع النفط والغاز والموانئ والمطارات وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص.

كما استعرض الاجتماع آليات نشر اللقاحات من خلال فتح مراكز للتحصين في جميع محافظات السلطنة، وتشمل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي يتم تجهيزه حالياً لهذا الغرض، والمجمعات الرياضية في محافظة مسقط، والمدارس والمجمعات الرياضية في المحافظات الأخرى، إضافة إلى تشكيل فرق متنقلة لتحصين جميع العاملين في المؤسسات الحكومية، وتوفير اللقاحات للقطاع الخاص عن طريق العيادات الموجودة في الشركات الكبرى، وفي المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها بإعطاء اللقاح.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العُماني، في تصريح له عقب الاجتماع، أنه تم حجز ٤ ملايين و ٣٧٠ ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إضافة إلى حجز أكثر من مليون ونصف من شركات أخرى والتحالف الدولي، مشيراً إلى أن السلطنة ستتسلم خلال شهر يونيو المقبل مليون جرعة من شركة فايزر، وحوالي ١٠٠ ألف جرعة من شركات أخرى.