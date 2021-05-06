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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيادة الإصابات.. نداء عاجل من الصحة السعودية

الصحة السعودية
الصحة السعودية

وجهت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية  نداءا عاجلا الي الجميع بضرورة  المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ونصت الوزارة في بيان مقتضب لها  الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)

وكانت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا  المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 423406.

 

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كما سجلت الوزارة أيضا بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي  (14) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 7032.

فيما رصدت الصحة السعودية تعاف (982) حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 406589.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن جرعات التطعيم بلقاحي كورونا في المملكة العربية السعودية تجاوزت الـ 10 ملايين جرعة.


وكانت وزارة الصحة السعودية توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.


كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

السعودية فيروس كورونا الصحة السعودية مراكز اللقاح لقاح كورونا

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