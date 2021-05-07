عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر الخميس.. ومولد هلال شوال الثلاثاء القادم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد ميلاد شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك .


وأوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد إن ميلاد الهلال سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر مايو الجاري ، حيث يكون طول الشهر 29 يوماً .

 

اقرأ أيضاً : 

txt

البحوث الفلكية : اقتران للقمر مع هذه الكواكب خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري

txt

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني


وأضاف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن شهر رمضان سيكون 30 يوماً ، لافتاً إلى إن آخر أيامه سيكون يوم الأربعاء الموافق 12 من نفس الشهر .


وأشار إلى إن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو الجاري .


وبالنسبة لوقت صلاة العيد ، فإنها ستكون في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات ، والتي تتعلق بشروق الشمس خلال هذا اليوم .


جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ، وكذلك إجراء الحسابات الفلكية المتعلقة ببداية ونهاية الأشهر .


كما يستقبل المعهد هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدة كافة الظواهر الفلكية وتعريفهم بها والإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه بشأنها .

المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية عيد الفطر المبارك موعد ميلاد شهر شوال اخبار التعليم

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

نذبح بسكين بارد.. فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وسموحة

فهمتم يا بتوع التحليل|خالد الغندور يهاجم خبراء التحكيم بسبب ركلة جزاء سموحة

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

الرى: تحويل 285 ألف فدان للري الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

دعاء اخر جمعة فى رمضان

خاص| والدة الطفلة ريما صاحبة تريند يا فلاحة: ساهمت في التوعية بالتنمر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ