البحوث الفلكية: أول أيام عيد الفطر الخميس.. ومولد هلال شوال الثلاثاء القادم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد ميلاد شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك .



وأوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد إن ميلاد الهلال سيكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر مايو الجاري ، حيث يكون طول الشهر 29 يوماً .

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وأضاف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن شهر رمضان سيكون 30 يوماً ، لافتاً إلى إن آخر أيامه سيكون يوم الأربعاء الموافق 12 من نفس الشهر .



وأشار إلى إن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو الجاري .



وبالنسبة لوقت صلاة العيد ، فإنها ستكون في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، مع مراعاة فرق التوقيت بين المحافظات ، والتي تتعلق بشروق الشمس خلال هذا اليوم .



جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ، وكذلك إجراء الحسابات الفلكية المتعلقة ببداية ونهاية الأشهر .



كما يستقبل المعهد هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدة كافة الظواهر الفلكية وتعريفهم بها والإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه بشأنها .