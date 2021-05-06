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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خبير قانوني: أحكام الجنح الصادرة ضد أشرف السعد لم تسقط ولابد من التصالح

صدى البلد

تباشر سلطات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع رجل الأعمال أشرف السعد بعد عودته من مصر بعد هروب لمدة 25 سنه، وقال محمد السباعي المحامي بالنقض أن المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية توقف سريان المدة ( المسقطة للعقوبة) كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى (الخارج) مانعاً بوقف سريان المدة أى أن كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة ويتم احتساب مدة سقوط العقوبة وفقا لنص المادة 529 إجراءات جنائية على ” تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم “ أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صدور الحكم نهائى أى يكون قد استنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم بات.

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لذلك فإن الاحكام النهائية الصادرة قبل او بعد سفره فى قضايا الجنح لن تسقط لهروبه خارج البلاد الا اذا تصالح مع ضحاياه او ورثتهم بمكتب المحامى العام المختص.


ومازال الجهات المختصة تباشر التحقيقات مع اشرف السعد لمعرفة القضايا المطلوب علي ذمتها بعد توقيفه بالأمس في مطار القاهرة

محكمة الجنايات محكمة النقض رجل الاعمال اشرف السعد أشرف السعد

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