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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات مع الشرطة في كولومبيا تخلف 29 مصابا .. تفاصيل

اشتباكات كولومبيا
اشتباكات كولومبيا

صرحت كلوديا لوبيز عمدة المدينة، اليوم الخميس، أن 29 شخصًا أصيبوا بجروح في اشتباكات مع الشرطة في العاصمة الكولومبية بوجوتا ، على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، مع استمرار الاحتجاجات الناجمة عن الإصلاح الضريبي الذي تم تأجيله الآن.

 

وأمس، أصيب أكثر من 200 شخص ، بينهم 23 مدنيا وستة ضباط شرطة.

مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 800 في اشتباكات اندلعت بـ كولومبيا

كولومبيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة و485 حالة وفاة جديدة بكورونا

 

وأضافت أن وسائل النقل العام ستستأنف العمل بشكل طبيعي ابتداء من يوم الجمعة.

 

ووفقًا للمعهد الكولومبي لدراسات التنمية والسلام ، قُتل ما لا يقل عن 31 محتجًا ، وأصيب 1220 ، وفقد 87 في الأسبوع الأول من الاحتجاجات ضد الإصلاح الضريبي. تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا ، 24 شخصًا ، في كالي ، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا. وأدانت الأمم المتحدة استخدام العنف ضد المتظاهرين.

 

ونزل الكولومبيون إلى الشوارع لأول مرة في 28 أبريل لمعارضة زيادة الضرائب ، والتي ادعت الحكومة أنها ستساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وأعلن الرئيس إيفان دوكي ، الأحد ، سحب الإصلاح المثير للجدل ، لكن الاحتجاجات استمرت في المدن الرئيسية في كولومبيا.

 

ويطالب المتظاهرون الآن بسياسات اجتماعية أفضل ، وإصلاحات في الرعاية الصحية ، وحل شرطة مكافحة الشغب ESMAD ، ونزع السلاح من المدن ومعاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

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