اشتباكات مع الشرطة في كولومبيا تخلف 29 مصابا .. تفاصيل

صرحت كلوديا لوبيز عمدة المدينة، اليوم الخميس، أن 29 شخصًا أصيبوا بجروح في اشتباكات مع الشرطة في العاصمة الكولومبية بوجوتا ، على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، مع استمرار الاحتجاجات الناجمة عن الإصلاح الضريبي الذي تم تأجيله الآن.

وأمس، أصيب أكثر من 200 شخص ، بينهم 23 مدنيا وستة ضباط شرطة.

وأضافت أن وسائل النقل العام ستستأنف العمل بشكل طبيعي ابتداء من يوم الجمعة.

ووفقًا للمعهد الكولومبي لدراسات التنمية والسلام ، قُتل ما لا يقل عن 31 محتجًا ، وأصيب 1220 ، وفقد 87 في الأسبوع الأول من الاحتجاجات ضد الإصلاح الضريبي. تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا ، 24 شخصًا ، في كالي ، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا. وأدانت الأمم المتحدة استخدام العنف ضد المتظاهرين.

ونزل الكولومبيون إلى الشوارع لأول مرة في 28 أبريل لمعارضة زيادة الضرائب ، والتي ادعت الحكومة أنها ستساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وأعلن الرئيس إيفان دوكي ، الأحد ، سحب الإصلاح المثير للجدل ، لكن الاحتجاجات استمرت في المدن الرئيسية في كولومبيا.

ويطالب المتظاهرون الآن بسياسات اجتماعية أفضل ، وإصلاحات في الرعاية الصحية ، وحل شرطة مكافحة الشغب ESMAD ، ونزع السلاح من المدن ومعاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.