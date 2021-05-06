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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عودة رجل الأعمال أشرف السعد

من هو أشرف السعد؟ القصة الكاملة بعد عودته من لندن

اشرف السعد
اشرف السعد

" بعد أكثر من ربع قرن غيابًا عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي فى مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر" .. بتلك الكلمات عبّر رجل الأعمال أشرف السعد فور عودته إلى وطنه أمس بعد أن عاش في لندن 25 سنة بعد قضيته الشهيرة في التسعينيات الخاصة بتوظيف أموال دون ردها وعلى أثرها هرب أشرف السعد إلى لندن ولم يعد سوى أمس.

 

وصل رجل الأعمال أشرف السعد، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن، وتواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، التحقيقات مع أشرف السعد حيث تم التحفظ عليه لحين إنهاء الإجراءات القانونية. 

قصة أشرف السعد

بدأ أشرف السعد استثماراته بـ تدشين شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال عام 1991 وذاع صيته بين المواطنين والأوساط الاقتصادية قبل أن يُتهم في قضايا توظيف أموال ويغادر فرنسا ليمكث فيها 3 شهور للعلاج، ويصدر قرارًا بوضعه على قوائم الإنتظار.

 

ولد أشرف السعد لأسرة متوسطة في حي المنيرة بالقاهرة، وكان والده موظفا بهيئة الإسكان والتعمير، تخرج السعد في المعهد العالي للدراسات التعاونية عام 1977، وكان الأخ الوحيد لأربع شقيقات.

 

 بدأ حياته بتجارة العملة وأسس شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال في فبراير من العام 1991 ثم رفعت عليه عدة قضايا بتهمة النصب لكنه غادر مصر إلى فرنسا في نفس العام بحجة العلاج وبعد سفره بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. 

 

كما حكم عليه بالسجن سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وفي يناير من العام 1993، عاد فجأة حيث أحيل إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين إضافة الي عدة إتهامات أخرى.

 

 في نهاية ديسمبر من العام 1993، أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، و رغم هذا سافر مرة أخرى للعلاج في فرنسا منذ 4 يونيو 1995. 

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