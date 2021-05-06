إغلاق 9 مساجد جديدة في السعودية بسبب كورونا

أعلنت الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الخميس، إغلاق 9 مساجد بشكل مؤقت في 5 مناطق بالمملكة، عقب ثبوت إصابة 9 حالات بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية نداء عاجلا الي الجميع بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ونصت الوزارة في بيان مقتضب لها الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية جائحة كورونا وحتي الان الي 423406.

كما سجلت الوزارة أيضا بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي (14) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 7032.

فيما رصدت الصحة السعودية تعاف (982) حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 406589.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن جرعات التطعيم بلقاحي كورونا في المملكة العربية السعودية تجاوزت الـ 10 ملايين جرعة.