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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق 9 مساجد جديدة في السعودية بسبب كورونا

إغلاق مساجد في السعودية
إغلاق مساجد في السعودية

أعلنت الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الخميس، إغلاق 9 مساجد بشكل مؤقت في 5 مناطق بالمملكة، عقب ثبوت إصابة 9 حالات بفيروس كورونا المستجد.

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بعد زيادة الإصابات.. نداء عاجل من الصحة السعودية

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السعودية تسجل أكثر من 1000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ووجهت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية  نداء عاجلا الي الجميع بضرورة  المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

 

ونصت الوزارة في بيان مقتضب لها  الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا  المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية جائحة كورونا وحتي الان الي 423406.

 

كما سجلت الوزارة أيضا بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي  (14) حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 7032.

 

فيما رصدت الصحة السعودية تعاف (982) حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 406589.

 

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن جرعات التطعيم بلقاحي كورونا في المملكة العربية السعودية تجاوزت الـ 10 ملايين جرعة.

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