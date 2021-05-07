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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

استشاري: جراحات السمنة تقضى على السكر بشكل نهائى

صدى البلد

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى في رمضان"، أن جراحات السمنة مثل عملية تحويل مسار المعدة، عملية تكميم المعدة وغيرها تعالج مرض السكر من النوع الثانى بشكل فعال.  

 

وقال الدكتور محمد الفولى تعتبر عملية تحويل مسار المعدة من أنجح عمليات علاج مرض السكر وهى تجرى منذ سنوات طويلة لمرض السكر لعلاج مرض السكر نهائيا والكثير من هؤلاء المرضى توقفوا تماما عن علاجات السكر وتم شفائهم من مرض السكر.

وأضاف الدكتور محمد الفولى أن عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار يطلق عليها ايضا عملية تحوير المعدة أو عملية تحويل المسار التقليدى او الكلاسيكى أو عملية تجاوز المعدة كما تعتبر الجراحة الأولى فى العالم لعلاج السمنة المفرطة وتلقب عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار بالمعيار الذهبى لجراحات السمنة حيث أنها فعالة جداً فى النزول بالوزن مع طريقة مريحه لتناول الطعام بدون معاناة من الترجيع مع احساس دائم بالشبع كما ان عملية تحويل مسار المعدة لها فاعلية عالية جداً لمرضى السمنة المحبين للحلويات.

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وأكد الدكتور محمد الفولى أنه يتم فى عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار تصغير المعدة عن طريق عمل جيب علوي في أعلى المعدة، في حجم إصبع الإبهام، يقوم بعمل المعدة وفصله عن بقية المعدة بإستخدام دباسات حديثة جدا مع توصيل الامعاء الدقيقة بالجيب العلوي، وتوصيل الامعاء مع الامعاء فيتم الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام وبالتالي يحد من تناول الطعام والشعور بالامتلاء والشبع.

شفط الدهون الدهون المعدة مرض السكر عملية تحويل مسار المعدة

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