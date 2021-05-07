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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يكشف طرق علاج جروح القدم لمرضى السكري

صدى البلد

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن علاج جروح القدم لمرضى السكري عادة ما يوصي بعض الأطباء بارتداء بعض العناصر لحماية القدمين من بينها أحذية السكري، وأربطة الضغط وإزالة الجلد الميت والأجسام الغريبة لمنع العدوى التي تسبب القرحة. 

 


وقال الدكتور وليد الدالى أن العدوى هي مضاعفة خطيرة لقرحة القدم وتتطلب علاجًا فوريا،  ولا يتم التعامل مع جميع الإصابات بالطريقة نفسها، فقد يتم إرسال الأنسجة المحيطة بالقرحة إلى المختبر لتحديد أي مضاد حيوي قد يساعد. وفي حالة إذا كان الطبيب يشك في حدوث عدوى خطيرة ، فقد يتطلب الأمر عمل الأشعة السينية للبحث عن علامات الإصابة بالعظام.

مضاعفات الشائعة لمرض السكري

وأكد الدكتور وليد الدالى أن القدم السكري من المضاعفات الشائعة لمرض السكري والتي تتكون نتيجة ضيق وانسداد الشرايين الطرفية التي تغذي الطرفين أو اختلال وظائف الجهاز العصبي مما يؤدي لفقدان بعض الوظائف الأساسية للحفاظ على سلامة القدمين. 
وأوضح الدكتور وليد الدالى يعتمد العلاج على سرعة التشخيص بعد ظهور بعض الأعراض الأولي من بينها قرحة في القدم والتورم غير المعتاد والتهيج والاحمرار والروائح في أحد القدمين أو كلاهما. 

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وأضاف الدكتور وليد الدالى أن النسيج الأسود المحيط بالقرحة هي العلامة الأكثر وضوحا على القدم السكري بسبب عدم التدفق السليم للدم إلى المنطقة المحيطة بالقرحة مسببة غرغرينا القدم السكري الجزئية أو الكاملة والتي تشير إلى موت الأنسجة بسبب العدوي.

وأشار الدكتور وليد الدالى إن العلاج للقدم السكري يختلف حسب درجة تقدمها وشدة الحالة، فهناك العديد من الخيارات الجراحية والغير جراحية وعند عدم جدوى العلاج الغير جراحي مع الحالات المتقدمة، قد يفكر الطبيب ويلجأ للجراحة وخاصة مع حدوث غرغرينا في القدم.

وليد الدالي السكري القدمين القدم قرحة القدم

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