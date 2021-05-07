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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة القوافل الطبية بعد العيد.. الهلال الأحمر يكشف عن دوره في أزمة كورونا

صدى البلد

قال رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري مساند للسلطات منذ نشأته، موضحا: المركز يعمل دائما على دعم الأشقاء في الأزمات والكوارث.

وأضاف “الناظر” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “الحدث اليوم” أن الهلال الأحمر كان له دور واضح في أزمة فيروس كورونا، عن طريق العديد من المحاور منها عمليات التطهير والتعقيم والتوعية الصحية بكل اللغات.

وأوضح أن الهلال الأحمر وبالتعاون مع وزارة الصحة قدم مستشفيات عزل خلال الأزمةن بالإضافة إلى 7 مراكز دعم في الأماكن الأكثر ضعفا.

وأشار إلى أن المركز إنشاء العديد من القوافل الطبية، موضحا أن الهلال سيعمل على زيادة القوافل الطبية بعد العيد.

ولفت إلى أن الهلال يشارك الدولة في توزيع الكمامات والمطهرات على الأفراد الأكثر احتياجا، منوها إلى أنهم شاركوا بأكثر من  ملايين جنيه مع الأماكن التي تعرضت للسيول.
 

جمعية الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر فيروس كورونا وزارة الصحة اخبار التوك شو

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