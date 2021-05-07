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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يكشف أخر تطورات الانسحاب من أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إرسال البنتاجون لتعزيزات إلى دول مجاورة لأفغانستان، من أجل تأمين انسحاب القوات الاجنبية من هناك.

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الجيش الأمريكي: هدفنا الأساسي في أفغانستان هو تحقيق انسحاب عسكري منظم

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وزير الدفاع الأمريكي: انسحاب قواتنا من أفغانستان يتم وفق ما هو مخطط له

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، الانسحاب الذي بدأ قبل أقل من أسبوع يسير كما هو مخطط له".

فيما أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن الدفاع الأمريكية نشرت ست قاذفات ثقيلة من طراز "بي 52"، و12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 18"، من أجل "تقديم الدعم إذا لزم الأمر"، إلى جانب حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت إيزنهاور".

يذكر أن منطقة هلمند جنوبي أفغانستان شهدت أعمال عنف، عقب البدء الرسمي، السبت الماضي، بانسحاب آخر 2500 جندي أمريكي لا يزالون موجودين في البلاد، إضافة لأكثر من 16 ألف موظف مدني من المتعاقدين مع البنتاجون.

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