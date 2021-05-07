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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رصد أول صورة لـ الصاروخ الصيني في مداره حول الأرض

صدى البلد

أطلق علماء الفلك أول صورة لـ الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" في مداره حول الأرض منذ أن فقدت الصين السيطرة على الصاروخ، يسيطر القلق على العالم خوفًا من سقوط الصاروخ الصيني المدمر على منطقة مأهولة بالسكان مسببًا أضرار جسيمة.

فقد التقطت مشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا لقطات للـ الصاروخ الصيني ، الذي يظهر  تبدو وكأنه ضوء متوهج  أثناء مروره فوق التلسكوب الآلي الخاص بالمجموعة "إيلينا"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أول صورة لـ الصاروخ الصيني 
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مركز الفلك الدولي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني الأحد المقبل

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خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

احتل الصاروخ الصيني عناوين الصحف هذا الأسبوع عندما ظهرت المركبة الضخمة الجديدة التي يبلغ وزنها 21 طناً، وأثقلت على العالم همًا جديدًا وخوف من الهبوط في مناطق مأهولة.

قال باحثون إن الصاروخ كان يتحرك "بسرعة كبيرة" عندما حلق على ارتفاع 435 ميلاً فوق تلسكوب مشروع التلسكوبات الافتراضية مساء الأربعاء.

فيما صرح "جيانلوكا ماسي" عالم الفلك في مشروع التلسكوب الافتراضي الذي التقط الصورة ، أنه" بينما كانت الشمس على بعد درجات قليلة من الأفق، كانت السماء مشرقة بشكل لا يصدق، جعلت هذه الظروف التصوير صعبًا للغاية ، لكن تلسكوبنا الآلي نجح في التقاط صور لهذا الحطام الضخم".


وأضاف:" هذا نجاح باهر آخر ، يُظهر القدرات المذهلة لمنشآتنا الآلية في تتبع هذه الأشياء"،  ويشرح محتوى الصورة قائلًا:" يوجد في الجزء السفلي من الصورة  الضوء الساطع للصاروخ، وذلك يعرف بـ تأثير ازدهار نموذجي CCD ، بسبب السطوع الشديد للجسم".

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يمكن أن يدمر قرية كاملة.. البحوث الفلكية تكشف سيناريوهات التعامل مع الصاروخ الصيني

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سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

تتعقب وكالات الفضاء وعلماء الفلك في جميع أنحاء العالم مسار الصاروخ الصيني "لونج مارش 5" على أمل الاستعداد بشكل أفضل عندما يعود إلى الأرض.

كما تشير أحدث المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يهبط الصاروخ الصيني على  الأرض يوم السبت ، 8 مايو ، وربما تمطر على مناطق مأهولة ، حسبما حذرت الحكومة الأمريكية.

أول صورة علماء الفلك

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