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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية ليلة القدر في الأكثر تداولا عبر تويتر

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ليلة القدر، متبادلين الأدعية والثواب الكبير لاحياء هذه الليلة المباركة، بالعبادة والصلاة وذكر الله.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وكانت من أبرز هذه التغريدات ما يلي: 

  • يا رب إن كانت هذه #ليلة_القدر فاجعلها ليلة جبر للقلوب.. جبرًا يليق بكرمك ولطفك.. جبرًا 
  • اللهم في هذه الليلة المباركة اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد وأعوذ بك من كل شر إستعاذ منه
  • فاقسم لنا الخير فيها، واختم لنا من فضائلك، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من السعداء والعتقاء

 

ومن دعاء ليلة القدر هذه الكلمات السبع التي وردت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في دعاء ليلة القدر ويستحب قوله في العشر الأواخر من رمضان، رجاء موافقة هذه الليلة المباركة ، وليلة القدر من الليالي الفاضلة، فلا بد من تحريها والتماسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولابد من اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر.

 

قالت دار الإفتاء، إن بعض أهل العلم قالوا عن ليلة القدر: أبْهَمَ اللهُ تَعَالَى هَذِه اللَّيْلَةَ عَلَى الأُمَّةِ؛ لِيَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهَا، فقد رُوي أنها لَيْلَةُ إحْدَى وعشرين، ورُوي أيضًا أنها لَيْلَةُ ثلاثٍ وعشرين، ولَيْلَةُ أَرْبَعٍ وعِشرين، ولَيْلَةُ خَـمْسٍ وعِشرينَ، ولَيْلَةُ سَبْعٍ وعِشْرِين، ولَيْلَةُ تِسْعٍ وعِشْرِينَ، وآخِرُ لَيْلَةٍ.

 

وأضافت الدار في فتوى لها، أن من علامات ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».

 

وأكملت:  ندعوا في ليلة القدر بكل دعاء وبما يفتح الله عليك، ويستحب أيضًا الدعاء بما ورد عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

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