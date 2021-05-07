مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 .. أحمد عز يقترب من شبكة الإرهاب

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 22 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص احداث الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب سيف العربي (احمد عز) للعمل في الشركة مع عدنان، والتي تضم الشبكة التي تقوم بتجنيد الشباب المسلم للجماعات الإرهابية، حيث يسعى سيف لاختراق هذه الشبكة وإمداد المخابرات المصرية بمعلومات عنها.



وتقابل دينا ابو زيد (هند صبري) سعيد خليل (احمد حلاوة) ويطلب منها العمل معه في مركز الجبارتي، فتخبر الضابط رفعت (هشام سليم) بالمعلومة فيقبل وتبدأ بالفعل العمل في المركز معه.

وينجح الصحفي مينا (محمد جمعة) في اختراق جهاز مديرة وكالة BCC سهيلة (فيدرا)، وينجح الشاب عبدالرحمن في اختراق شبكة اخرى من خلال ارسال ايميل للمخابرات المصرية.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.