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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب تخلف 34 قتيلا

معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب تخلف 34 قتيلا

صدى البلد

قُتل 34 شخصا، أمس الخميس، في معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، في محافظة مأرب التي تشهد قتالا محتدما منذ أكثر من 100 يوم، شمال شرقي اليمن.

 

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الحوثيين شنوا بغطاء صاروخي ومدفعي، هجمات مكثفة على مواقع للجيش اليمني والقبائل الموالية له في جبهات المشجح والمخدرة والكسارة غرب وشمال غربي مأرب، دارت على إثرها معارك عنيفة تركزت شرقي المشجح في محيط مرتفعات الطلعة الحمراء الاستراتيجية وامتدت باتجاه جبل البلق القبلي".

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وأضاف أن قتالا عنيفا شهدته جبهة العلم شمال شرقي مأرب، عقب محاولات تقدم الحوثيين على مواقع عسكرية في الجبهة المحاذية لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تمكنت القوات الحكومية مع صدها.

 

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف العربي أكثر من 10 غارات على تجمعات وتعزيزات للحوثيين في مديرية صرواح غربي مأرب، فيما شنت مدفعية الجيش اليمني قصفا على مواقع للجماعة، ألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

 

وحسب المصدر، فإن المعارك أوقعت 18 قتيلا من مسلحي الحوثيين و16 آخرين في صفوف العسكريين والقبليين، في حين أصيب العشرات من الطرفين.

اليمن مأرب الحوثيين الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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