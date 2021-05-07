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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. إضافة تطعيمات كورونا إلى تطبيق «هويتي»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، أنها أطلقت تحديثا جديدا لتطبيق (هويتي) ليتضمن بعض التعديلات المهمة وعلى رأسها إضافة خاصية عرض وتحديث بيانات التطعيم لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى الهوية الرقمية.

وقالت الهيئة الكويتية وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء، إن ذلك يأتي بتوجيهات من وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية د.رنا الفارس، والمدير العام للهيئة مساعد العسعوسي، وتوحيدا للجهود وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة.

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وفي هذا الصدد قال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في بيانه إن الهيئة أطلقت اليوم تحديثا جديدا لتطبيق هويتي وإضافة العديد من الخدمات مثل خاصية عرض وتحديث بيانات تطعيم (كوفيد-19) إلى الهوية الرقمية وخاصية التحقق الموثوق من حالة وبيانات التطعيم بحيث يستطيع المواطن والمقيم الذي أخذ جرعة التطعيم من الفيروس إظهار معلومات التطعيم من خلال تطبيق (هويتي).

وتابع العسعوسي أن من بين التعديلات التي تم إطلاقها في التحديث الجديد لتطبيق (هويتي):

• إضافة خاصية التحديث التلقائي لبيانات الهوية الرقمية.

• سهولة ترقية مستوى التحقق وتفعيل المصادقة الإلكترونية من خلال الدخول المباشر لشاشة المصادقة.

• إضافة حقوق المهنة ومادة الإقامة للتطبيق.

• إضافة إلى الإدخال التلقائي لرمز (OTP) عند استلامه بضغطة واحدة.

وبين العسعوسي بأن التحديث الجديد لتطبيق (هويتي) والذي قامت بإطلاقه الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم يعمل على جميع أنظمة الأجهزة الذكية (Android، IOS، Huawei) وبمجرد تحديث التطبيق وإعادة الدخول إليه ستظهر جميع بيانات التطعيم مباشرة.

يذكر أن تطبيق (هويتي) تم اعتماده وفقا لقرار مجلس الوزراء ليكون كبطاقة مدنية رقمية في إثبات الهوية وإنجار المعاملات وعدد مستخدميه تجاوز 1.7 مليون مستخدم حتى الآن.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويت

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