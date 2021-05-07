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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد القمح في البحيرة

محافظ البحيرة: توريد 107 آلاف طن قمح للصوامع والشون

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام ١٢٩٠٥.٦٢٠ طن قمح حتي إنتهاء أعمال التوريد أمس الخميس بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ١٠٧٥٦١.٦٩٧ طن قمح محلي.

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وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ٢٨٠ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى ٣٧ صومعة وشونة متمثلة فى ٣١ شونة و ٦صوامع مطورة.

وأكد "آمنة"، ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء  والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بــ ٧٠٥ جنيه ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنيه ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنيه، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

محافظ البحيرة موسم توريد القمح اسعار القمح زراعة القمح البحيرة

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