شوقي علام: تهنئة الأقارب بالمراسلة في رمضان يذيب الجليد

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه ليس من المهم الذهاب لعائلة الزوج أو الزوجة، كنوع من صلة الرحم في رمضان.

وأضاف شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أننا نحتاج إلى الذكاء والتحضر في حل القضايا الزوجية، متابعا أن مرسلة الأخوة والأقارب بعضهم بالتهنئة في رمضان يذيب الجليد ويقرب المشاعر إذا كانوا متقاطعين.

وتابع شوقي علام، أن تهاني البعض يوم الجمعة غير محرم، التهنئة جائزة في كل مناسبة طيبة تمر علينا وكل يوم نصبح في خير.