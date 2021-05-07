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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها إخفاء الدردشات القديمة .. فيسبوك يطلق ميزات خارقة لـ ماسنجر وإنستجرام

فيسبوك يطلق ميزات
فيسبوك يطلق ميزات خارقة لماسنجر وانستجرام

أطلقت شركة فيسبوك عددا من الميزات الجديدة لتطبيقاتها Messenger و Instagram ماسنجر وانستجرام، والتى تشمل ميزات محسنة للرسائل الصوتية وميزات خاصة بالدردشة، والتى ستعمل على تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير على هذه التطبيقات.

 

وبحسب موقع Make Use Of التقنى فإن الميزات الجديدة التى تم إضافتها فى تطبيق ماسنجر تتنوع ما بين التمرير سريعا لأرشفة الرسائل، وذلك لتسهيل إخفاء الدردشات القديمة، بالإضافة إلى تسهيل العثور على هذه الرسائل.

 

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وحصل أيضا تطبيق ماسنجر على ميزة الدردشة الصوتية، والتى كان يعمل عليها لفترة طويلة، والتى أصدرها للمرة الأولى تطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية والذى لاقى شهرة واسعة فى وقت قصير للغاية، وصل بسببها رأس ماله إلى 4 مليارات دولار.

 

ولن يحتاج مستخدمو تطبيق ماسنجر إلى الضغط فى كل مرة عند إرسال رسالة صوتية حيث من الميزات التى أضافتها فيسبوك للتطبيق ستجعل بإمكان المستخدمين يرسلو فويس نوت أو رسائل صوتية دون الضغط على زر التسجيل.

 

وبالنسبة لتطبيق انستجرام فإن المستخدمين سيكونون قادرين على معرفة إذا كان الشخص الذى يقومون بمراسلته قد رأى رسائل DM الخاصة بهم أم لا ، وذلك من خلال إضافة حالات البريد الوارد المرئية داخل انستجرام. 


ويمكن لمستخدمي تطبيق انستجرام على هواتف آيفون الرد على جزء من رسائل الدردشة من خلال سحب رسالة معينة إلى اليمين للرد على هذا الجزء من المحادثة، حيث ستتوفر هذه الميزة قيبا على هواتف أندرويد أيضا. 
 

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