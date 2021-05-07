خبير الأمراض المعدية يقدم روشتة المناعة والوقاية من كورونا : تناول هذه الأغذية

طرق طبيعية

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أبرز الطرق التي تساعد على الوقاية من نقص الأكسجين وتقوية المناعة .



• علاج الأنيميا



تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل المحار والكبد وبذور عباد الشمس والبقول والمكسرات واللحوم الحمراء والخضروات الورقية الداكنة (مثل السبانخ) والشوكولاتة الداكنة.





يرتبط الحديد الموجود في خلايا الدم الحمراء بالأكسجين ، ويحمله إلى جميع أنسجة الجسم ويطلقه حتى تستفيد به خلايا الجسم .



تناول الأغذية المتوازنة في الكم و النوع خاصة السلطة الطازجة و كل الأطعمة الورقية لأنها تمد الجسم بالعناصر التي ترفع المناعة.

استعادة الرئة إلي طبيعتها مع تقدم العمر



تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الخضروات الخضراء الورقية و المشمش و البطاطا والجزر و القرع و المانجو و السبانخ فكل هذه الأغذية تفيد في استعادة الرئة إلي طبيعتها بالأخص مع تقدم العمر.



تناول الأغذية برتقالية اللون الغنية بـ البيتاكوروتين و هو مصدر طبيعي لفيتامين أ الذي يساعد الأغشية المخاطية على الحفاظ على كفاءتها و حيويتها.

أصحاب الحالات الحرجة



تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 مثل الأسماك و المكسرات تقلل من التهابات الرئة البكتيرية وهي غالبا ما تزداد في مرضي نقص المناعة أو أصحاب الحالات الحرجة بمرضي كورونا.



فيتامين سي مهم و ضروري جداً للمناعة ، و هو يوجد في الكيوي و الجوافة و الفلفل الألوان و البقدونس و البروكلي.



حمض الفوليك مهم جدا لوظائف الرئة والمناعة ، و هو موجود بوفرة في السبانخ.