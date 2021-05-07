وزير الخارجية التركي: مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مباحثات تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا سادتها أجواء إيجابية، مشيرًا إلى لقاء قريب محتمل له مع وزير الخارجية سامح شكري.

وأكد تشاووش أوغلو أن "مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط للعالم العربي والإسلامي، وتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا يصب في مصلحة الفلسطينيين".

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الخميس، إن التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقة مع مصر تشير إلى أن من مصلحة البلدين التحرك سويا وتنسيق خطواتهما، مؤكدا أن “الرابط بين المجتمعين التركي والمصري لا يمكن أن يزول”.

وأضاف اوقطاي في تصريح أدلى به في برنامج تلفزيوني بُث على قناة “NTV” التركية الخاصة، عقب المباحثات التي جرت بين وفدي تركيا ومصر في القاهرة أن بلاده منفتحة تماما على تطوير علاقاتها مع جميع دول منطقة الشرق الاوسط.

وتابع أوقطاي إن “تركيا ومصر جارتين في شرق المتوسط، والرابط بين المجتمعين التركي والمصري لا يمكن أن يزول”، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام الرسمية أيضا في دولته.

وأعرب نائب الرئيس التركي عن أمله في أن تصب المحادثات الاستكشافية الأخيرة لصالح البلدين، على اعتبار أن القاهرة وأنقرة من أهم دول المنطقة، مشددا على أن “تحرك البلدين سويًا يسهم في إحلال السلام والتنمية بالمنطقة”.

واستطرد نائب الرئيس التركي، قائلا إن “العلاقات السياسية قد تشهد توترات بين فترة وأخرى، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن من مصلحة تركيا ومصر التحرك سويا وتنسيق خطواتهما”.

وواصل “لا يمكن القول إن العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد انقطعت تماما في أي من الفترات، فالعلاقات كانت مستمرة على الصعيد الاستخباراتي وبعد ذلك عقدت عدة لقاءات دبلوماسية”.

وفي وقت سابق، وصفت تركيا ومصر، في بيان مشترك الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ”الصريحة والعميقة”، بعد انطلاقها في القاهرة يومي 5 و6 مايوالجاري.