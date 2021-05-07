عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مباحثات تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا سادتها أجواء إيجابية، مشيرًا إلى لقاء قريب محتمل له مع وزير الخارجية سامح شكري.

وأكد تشاووش أوغلو أن "مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط للعالم العربي والإسلامي، وتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا يصب في مصلحة الفلسطينيين".

رويترز : وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي: اتفقنا مع ألمانيا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الخميس، إن التطورات الأخيرة المتعلقة بالعلاقة مع مصر تشير إلى أن من مصلحة البلدين التحرك سويا وتنسيق خطواتهما، مؤكدا أن “الرابط بين المجتمعين التركي والمصري لا يمكن أن يزول”.

وأضاف اوقطاي في تصريح أدلى به في برنامج تلفزيوني بُث على قناة “NTV” التركية الخاصة، عقب المباحثات التي جرت بين وفدي تركيا ومصر في القاهرة أن بلاده منفتحة تماما على تطوير علاقاتها مع جميع دول منطقة الشرق الاوسط.

وتابع أوقطاي إن “تركيا ومصر جارتين في شرق المتوسط، والرابط بين المجتمعين التركي والمصري لا يمكن أن يزول”، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام الرسمية أيضا في دولته.

وأعرب نائب الرئيس التركي عن أمله في أن تصب المحادثات الاستكشافية الأخيرة لصالح البلدين، على اعتبار أن القاهرة وأنقرة من أهم دول المنطقة، مشددا على أن “تحرك البلدين سويًا يسهم في إحلال السلام والتنمية بالمنطقة”.

واستطرد نائب الرئيس التركي، قائلا إن “العلاقات السياسية قد تشهد توترات بين فترة وأخرى، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن من مصلحة تركيا ومصر التحرك سويا وتنسيق خطواتهما”.

وواصل “لا يمكن القول إن العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد انقطعت تماما في أي من الفترات، فالعلاقات كانت مستمرة على الصعيد الاستخباراتي وبعد ذلك عقدت عدة لقاءات دبلوماسية”.

وفي وقت سابق، وصفت تركيا ومصر، في بيان مشترك الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ”الصريحة والعميقة”، بعد انطلاقها في القاهرة يومي 5 و6 مايوالجاري.

مصر تركيا تطبيع العلاقات الشرط الأوسط أنقرة الخارجية

موضوعات متعلقة

محمد العرابي: مصر العقبة الدائمة أمام تركيا للتوسع في المنطقة.. فيديو

رويترز : وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل

أحمد موسى : لم يتحدث أى مسؤول مصري بسوء عن تركيا بالرغم من التجاوزات..فيديو

ترشيحاتنا

هو ده نوعها|أول تعليق من رامز جلال على استضافته لـ نسرين طافش

مالوش جمهور.. تعليق غير متوقع من هيثم شاكر علي نجاح محمد حماقي

انقراض لغة كل 14 يوم...العولمة وتقارب الثقافات يهدان نصف لغات العالم

شاهد .. كواليس دمار السيارات في فيلم فاست فيريوس 9

مترو الأنفاق يكشف تفاصيل اصطدام عربة نقل بجزء معدني من محطة قباء بالخط الثالث.. فيديو

بخاف من الأماكن العالية.. انهيار نسرين طافش رغم اكتشاف مقلب رامز عقله طار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..تعطل الحركة المرورية بسبب حريق سيارة ملاكي بكوبري المعرض بطنطا ..صور

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

لحق بشقيقته بعد 4 ساعات.. وفاة مدرس متأثرا بـ كورونا بـ المحلة

فرار عدد من إرهابيي داعش فى سوريا

البحوث الفلكية : وضع الصاروخ الصيني حاليا على مسافة 261 كم

دعاء اخر جمعة فى رمضان

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ