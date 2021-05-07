هو ده نوعها|أول تعليق من رامز جلال على استضافته لـ نسرين طافش

علق الفنان رامز جلال على استضافته للممثلة الفلسطينية نسرين طافش في برنامجه المقالب " رامز عقله طار " المذاع على قناة mbc مصر.





‏وكتبت رامز جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "الاسم نسرين طافش.. النوع انثى اوى، فتاكة السيرة الذاتية لـ نسرين طافش في ‎#رامز_عقله_طار #رامز_جلال





ووقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة ، من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الفنان رامز جلال.

وصعدت نسرين طافش مع رامز والمساعدين إلى “كبسولة الهوب دروب” وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، وبدأت التحرك في الهواء، وبدا رامز جلال في رش الماء والروائح الكريهة داخل الكبسولة.

ومع تأرجح الكبسولة في الهواء عاليا، بدأت نسرين طافش فى الانهيار والبكاء قائلة:" نزلوني".

وسخر رامز جلال من نسرين طافش قائلا:" هي كل وحده حلوه بيضاء إمكانياتها مساعداها هتضايقنا، هى النجومية مالهالش كبير، طافش دا مش اسم فنى خالص".

وتغزل رامز فى نسرين طافش قائلا:" أنثى مزة فتاكة، تهوى ابراز مواطن جمالها على الانستجرام، اظبطى القميص عشان نذيع الحلقة، متزودوش النار أحسن السيليكون يسيح".

فكرة برنامج رامز عقله طار تقوم على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.