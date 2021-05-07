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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيمتها 600 ألف جنيه..

توريد 30 مكثف أكسجين وتوزيعها على مستشفيات البحر الأحمر

دكتور عمرو عادل
دكتور عمرو عادل ودكور تامر مرعى وكيل الوزارة

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن توريد 30 مكثف أكسجين لتوزيعها على المستشفيات طبقا للاحتياج دعما من وزارة الصحة بقيمة 600 ألف جنيه، حيث يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلا من إسطوانات الأكسجين،  ذلك فى اطار الاجراءات والإستعدادات التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد “مرعي”، أن الدكتورة وزيرة الصحة والسكان تهتم بشكل دورى بدعم المستشفيات ولتطوير الخدمات المقدمة للمرضى ومتابعة سير العمل والوقوف على أى تحديات.

 

وتقدم  وكيل وزارة الصحة والسكان بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لحرصهما الدائم على دعم مستشفيات البحرالأحمر بكافة الامكانيات بما يساهم فى تحقيق نتائج جيدة فى علاج فيروس كورونا المستجد.

 

كما قدم بالشكر لجميع الفرق الطبية العاملة فى المستشفيات لما يبذلونه من جهود وتضحيات ساهمت فى إدارة وباء عالمى بأعلى مستوى من الخدمة الطبية،ودعم القيادة السياسية لكافة الفرق الطبية، ودعا الجميع ايضا بمواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات مصر وجهودها فى مواجهة فيروس كورونا مع الاستمرار فى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.

البحر الأحمر الغردقة اخبار وزارة الصحة ٦٠٠٠ لتر أكسجين مديرية الصحة بالبحر الاحمر

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