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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهولندا.. إحباط تهريب مخدرات من مطار بيروت

لبنان
لبنان

نجحت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة، في إحباط عملية تهريب قرابة 60 كيلوجراماً من مادة الحشيش عبر مطار بيروت الدولي، كانت معدة للتوجه نحو هولندا.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن مفرزة دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من ضبط 60 كلغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام.

جاء ذلك، ضمن إجراءات مشددة تقودها قوى الأمن الداخلي في لبنان لمكافحة تهريب المخدرات.

لبنان.. ضبط شحنة مخدرات في مطار بيروت

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وكانت السعودية ضبطت شحنة مخدرات مخبأة داخل خضار وفواكه آتية من لبنان، وأعلنت في أبريل  الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

وكانت السلطات السعودية منعت دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلي البلاد، أو العبور من خلال أراضيها.

جاء ذلك بعد تمكن الجمارك السعودية من ضبط كميات من المخدرات داخل شحنة رمان لبنانية ، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى في تهريب المخدرات من لبنان إلي السعودية أو العبور من خلالها بهذه الطريقة.

وشددت السعودية على تطبيق قرار حظر الشحنات القادمة من لبنان إلي البلاد، حتى تقدم السلطات اللبنانية الضمانات الكافية لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

مخدرات مطار رفيق الحريري الدولي الوكالة الوطنية للإعلام تهريب مخدرات شحنة مخدرات هولندا

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