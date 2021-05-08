المصريون يستحوذون على 80% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، نسبة 80.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة.



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واستحوذ الأجانب على نسبة 11.4%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 4.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 9 ملايين جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 83% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2%.



وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 723.9 مليون جنيه.



فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 582.1 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.