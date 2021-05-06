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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية .. فيديو

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس جلية نهاية الأسبوع  على ارتفاع الَؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70  بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة،  وارتفع المؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

وإضافة رمسيس سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب بقيمة بلغت 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.914 مليار جنيه، مقابل 655.317 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وسط مشتريات المستثمرين المصريين والعرب وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 332.6 مليون ورقة منفذة على 31 ألف عملية.

وأشارت حنان رمسيس أن تم لتداول على 189 سهم، ارتفع منهم نحو 81 سهم، وانخفض نحو 65 سهم، ولم تتغير مستويات 37 سهم واختتمت البورصة تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع الؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45 %، ليغلق عند مستوى 10513 نقطة.

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