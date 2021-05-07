عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قضى دقيقتين و20 ثانية في الأجواء المصرية|تفاصيل

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن الصاروخ الصيني مر بالأجواء المصرية بأمان منذ قليل في تمام الساعة 10:42  مساء.

 

وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني استمر في الأجواء المصرية في جنوب الصحراء الغربية، لمدة دقيقتين وعشرين ثانية فقط.

txt

تحذير عاجل.. الصاروخ الصيني قد يسقط فوق إسطنبول وأنقرة

txt

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

 

ولا تزال قصة الصاروخ الصيني Long March 5B حديث العالم، حيث تترقب جميع دول العالم موعد ومكان سقوطه، وكذلك مدى إمكانية السيطرة عليه وموعد دخوله الغلاف الجوي.

ويستعرض "صدى البلد" قصة هذا الصاروخ منذ إطلاقه وحتى الوقت الحالي. 

  • تم إطلاق الصاروخ الصيني Long March 5B  من محطة الفضاء الصينية يوم الخميس من الأسبوع القبل الماضي، حيث فقدت وكالة الفضاء الصينية السيطرة عليه وهو فى رحلته إلى العودة الي الأرض .

 

  • يبلغ وزن الصاروخ الصيني الشارد 21 طنًا وطوله حوالى 30 مترا .

 

  • يدور هذا الصاروخ  في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 إلى 260 كم وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كم مما يجعلة يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالى 90 دقيقة في مدار بيضاوي.

 

  • صرحت "بكين" بأن خطر وقوع أضرار نتيجة سقوط صاروخها الفضائي الذي فقد السيطرة عليه متدن جدا ، كما أنه سيحترق عند دخوله المجال الجوي ومن المستبعد أن يسبب أي ضرر.
  • كما أصدرت السفارة الصينية بالمملكة العربية السعودية بيانا ، يتضمن أنه بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته ، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية"وفقا للبيان الصادر عن السفقارة الصينية .

 

  • ويتوقع مركز "الفلك الدولي" ومقره أبو ظبي، سقوط صاروخ الفضاء الصيني الأحد المقبل، مع وجود هامش خطأ لمدة 1 ساعة.

 

  • كما نشر رئيس "وكالة الفضاء الروسية" خريطة تظهر منطقة الاصطدام المحتملة حال انهيار الصاروخ الصيني واصطدامه بالأرض، وتستثني من مناطق الاصطدام المحتملة حاليًا "شمال الولايات المتحدة وكندا والجزء الأكبر من أوروبا وروسيا ومعظم آسيا الوسطى" .

 

  • أما المناطق "عالية المخاطر" فتأتي العاصمة الصينية بكين وبعض المناطق في إسبانيا وإيطاليا واليونان وولاية نيويورك وجنوب تشيلي ومدينة ويلينجتون في نيوزيلندا، وفقًا لتقديرات وكالة الفضاء الأوروبية.

 

  • جدير بالذكر ، إن هذه  ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي أبريل 2018 تفكك المختبر الفضائي "تيانجونج 1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل .

 

  • ويقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية بمتابعة ورصد حركته على مدار اليوم، ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين، فإنه لن يتم تحديد موعد ومكان سقوط هذا الصاروخ بشكل واضح إلا بعد دخوله الغلاف الجوي.

 

المعهد القومي للبحوث الفلكية الصاروخ الصيني رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأجواء المصرية الصحراء الغربية

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

محمد مبروك: قدمت صورة لأشخاص تم استغلالهم باسم الدين ..فيديو

عقب عرضه فى الاختبار 2 .. قصة النقيب الحايس فى معركة الواحات

90 ألفا.. الصحة: تلقي الرئيس السيسي للقاح كورونا أحدث طفرة في التسجيل..فيديو

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قضى دقيقتين و20 ثانية في الأجواء المصرية|تفاصيل

البحوث الفلكية : الصاروخ الصيني سيمر على غرب الصحراء الغربية مرة أخرى .. فجر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر الآن

تحذير عاجل.. الصاروخ الصيني قد يسقط فوق إسطنبول وأنقرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن إسرائيل

احذر.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لمتعاطي المخدرات.. مشروع قانون

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

مواطن يبكي أمام الرئيس.. والسيسي: أنا تحت أمرك هنفذ كل اللي تؤمر بيه| شاهد

اقتحام المسجد الأقصى|إصابة 53 فلسطينيًا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعيد.. أفكار لتزيين المنزل من صنع يديك

السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

ياسر عبيدو يكتب: انحدار الذوق ووعى المجتمع

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات»..ديوانْ أخْلاقِ الإسْلامْ

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ