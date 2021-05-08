شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: بقلوب صابرة محتسبة الدكتور أسامة شفيق.

وقال شيخ الأزهر، "أنعي العالم البحاثة الدكتور أسامة شفيع السيد، فقيد شباب العلماء، المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم.

وتابع : وقد عرفتُه من خلال ترجماته العبقرية لمجموعةٍ من الأعمال الفكرية الغربية القيمة، والتي يعز أن يكتب مثلها في مجال الترجمات المعاصرة للفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي.

ودعا شيخ الأزهر، الله عز وجل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، وأن يُلهم أهله وذويه وزملاءه ويلهمنا معهم جميل الصبر والاحتساب، وأن يأجرهم ويأجرنا في هذه المصيبة ويخلفنا خيرًا منها.

إنا لله وإنا إليه راجعون.