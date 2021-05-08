من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

ترك الهاتف لأطفالك قد يعرضك لكارثة كبرى، فمهما تخيلت لن تتوقعي مدى قدراتهم وذكائهم عندما يتعلق الأمر بشئ يرغبون فيه بشدة مثل سبونج بوب، لكن كما يقولون "رب ضارة نافعة".

قام طفل أمريكي يبلغ من العمر 4 سنوات فقط، بتسجيل عملية شراء مصاصات سبونج بوب SpongeBob SquarePants بمبلغ يزيد عن 2600 دولار من أمازون (ما يعادل حوالي 39 ألف جنيه مصري".

مما ترك والدة الطفل المسكينة في مأزق هائل حول كيفية دفع ثمنها وهي مازالت طالبة من بروكلين تدرس في جامعة نيويورك، وأم لـ3 أطفال.

الطفل الأمريكي «نوح براينت» هو معجب كبير بكرتون سبونج بوب الشهير، ونتيجة لهذا الحب استخدم ذكاءه في شراء 918 مصاصة تم تسليمها إلى منزل خالته، حيث يعيشون.

وفي حين أن مهارة الطفل المصاب بالتوحد كانت رائعة، فإن والدته «جينيفر براينت» لم تستطع ببساطة تحمل دفع مبلغ 2618.85 دولارًا نظرًا لأنها طالبة زمالة في جامعة نيويورك وأم لثلاثة أطفال.

لسوء حظ العائلة، لم تسترد أمازون المصاصات مرة أخرى، مما دفع العديد من الناس للتعاطف مع الأم وطفلها، وتبرعوا للأسرة عبر حسابهم في GoFundMe الذي أنشأته زميلة جينيفر في الجامعة رأفة بحالها.

اكتشفت شلوس وضع جينيفر على صفحة ماجستير العمل الاجتماعي بجامعة نيويورك على فيسبوك Facebook وأرسلت رسالة نصية إلى الأم لمعرفة ما إذا كان بإمكانها المساهمة والتبرع ببعض المال من أجل المساعدة.

ثم استأذنت جينيفر في إطلاق حملة للتبرعات من أجل الطفل الذي تبين أنه مصاب بالتوحد، كتبت شلوس في الصفحة: "السيدة براينت، وهي أم لثلاثة أولاد، لا تعرف كيف ستتمكن من سداد هذا المبلغ، بالإضافة إلى قروض الطلاب وجميع نفقات أسرتها الأخرى".

وأضافت تحث الناس على مساعدتها: "كل التبرعات تحدث فرقًا، لذلك دعونا نعمل معًا ونساعد جيني!"، وبالفعل في غضون 24 ساعة فقط، تلقى حساب GoFundMe المبلغ الكامل لسداد ثمن المصاصات لنوح.

كتبت جينيفر في تحديث على صفحة GoFundMe يوم الثلاثاء: "بصفتي أم لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد (ASD)، فإن جميع التبرعات الإضافية ستوجه نحو تعليم نوح وعلاجه''.

والمفاجأة أنه بحلول ظهر يوم الجمعة، كان الحساب قد جمع أكثر من 12300 دولار، وتبين أن الكارثة التي تسبب فيها نوح من أجل مصاصات سبونج بوب كانت نعمة بالفعل ساهمت في تعليمه وعلاجه.