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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قطعة من قلبي.. وفاء عامر توجة رسالة رومانسية لشقيقتها

صدى البلد

وجهت الفنانة وفاء عامر  رسالة حب لشقيقتها آيتن عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.


ونشرت وفاء صورة برفقة شقيقتها وعلقت قائلة : يارب لا تحرمني منها فهي اختي وقطعة من قلبي .


ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.

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