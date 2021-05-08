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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان لصدى البلد : الحلقات القادمة في ملوك الجدعنة مليئة بالمفاجآت

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

أكد النجم مصطفي شعبان لصدى البلد أنه انتهى من تصوير  دوره في مسلسل " ملوك الجدعنة " وسيعود لمصر خلال يومين .

وقال " شخصية سفينة لقت صدى واسع سواء في مصر والوطن العربي وردود الأفعال كانت كبيرة للغاية ".

أضاف " الموسم الحالي كان موسما تنافسيا وسعيد بما وصلت له ؛ حيث أصبح مسلسل ملوك الجدعنة أحد اهم المسلسلات هذا العام والحلقات القادمة يتحمل العديد من المفاجآت ".

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بعد 24 حلقة من ملوك الجدعنة.. مصطفى شعبان يتصدر تريند رقم 1 في مصر والدول العربية


 

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فِركِش.. مصطفى شعبان يشكر فريق عمل ملوك الجدعنة

تصدر هاشتاج مصطفى شعبان، تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بعد عرض الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر بسبب الأحداث المشوقة التي تضمنتها أحداث الحلقة والتي نالت إعجاب الجميع، ويشارك شعبان العمل النجم عمرو سعد.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يتصدر فيها النجم مصطفى شعبان تريند رقم واحد في مصر والدول العربية بمسلسل ملوك الجدعنة، فقد تصدر سابقا اكثر من مرة، ومنذ عرض أولى حلقات العمل وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر.

ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

مصطفى شعبان رانيا يوسف ام بي سي مصر ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة قناة ام بى سى مصر عمرو سعد

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