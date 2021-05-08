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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجيز للوافدين استخدام فحوص كورونا الذاتية

الولايات المتحدة تجيز للوافدين استخدام فحوص كورونا الذاتية

صدى البلد

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه بإمكان الوافدين إلى الولايات المتحدة استخدام بعض فحوص كورونا الذاتية لتلبية متطلبات دخول الأراضي الأمريكية.

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وفي يناير ألزمت المراكز الأمريكية جميع المسافرين بتقديم نتائج فحوص تثبت خلوهم من الفيروس قبل ثلاثة أيام من الوصول أو ما يثبت تعافيهم من الإصابة به.

وأشادت نقابة "إيرلاينز فور أمريكا" العمالية بقرار المراكز الأمريكية، واعتبرت أن هذه الخطوة مشجعة في مجال تيسير السفر الدولي.

الولايات المتحدة كورونا فيروس كورونا

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