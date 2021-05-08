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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد نجاح الزيتون.. مصر تسعى لدخول صادرات الثوم للسوق البرازيلي

ثوم
ثوم

قالت نشوى بكر المفوض التجاري بالسفارة المصرية في ساو باولو:  إن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المصدرة للزيتون إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي، موضحة أن إجمالي صادرات مصر من الزيتون إلى السوق البرازيلي بلغ خلال العام الماضي نحو 1.1 مليون دولار من إجمالي حجم واردات بلغ 1.5 مليون دولار.

وأضافت أن هناك قطاعات الواعدة لزيادة الصادرات إلى البرازيل وأسواق الميركسور خاصة اليوريا، والسوبر فوسفات، بجانب الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، موضحة أن نحو 8 آلاف سلعة مسموح بتصديرها للبرازيل.

وأوضحت بكر أنه تم ترتيب لقاءات لمستوردي الثوم خلال الشهرين الماضيين لزيارة 3 مزارع لإنتاج الثوم حيث تم التعاقد علي تصدير من 30 إلي 40 كونتينر، مؤكدة أن الإقبال على الثوم المصري منقطع النظير، كما ان البرازيل تستورد كميات كبيرة من البطاطس، بواقع 5 ملايين طن.

ولفتت إلى نجاح تصدير البرتقال المصري إلى البرازيل هذا العام، حيث حقق في أول تجربة له صادرات بقيمة 1.5 مليون دولار.
وذكرت أن السوبر فوسفات تتصدر قائمة الصادرات المصرية، بينما يبلغ إجمالي واردات البرازيل منه نحو 306 ملايين دولار، كما تستورد كميات ضخمة من اليوريا تبلغ أكثر من 1,7 مليار دولار، بجانب الزيتون، وزيت الزيتون.

ونوهت بأن السجاد اليدوي المصري من المنتجات الهامة التي لها قابلية عالية في البرازيل، حيث احتلت مصر مركز جيد في أول دخول له عام 2020.

وأشارت بكر إلى أنه وفقا لاتفاقية الميركسور فإن هناك عدد من المنتجات الغذائية الزراعية معفية من الجمارك  داخل القائمة الأولى والثانية، مثل البطاطس، والبذور، الكرنب، المانجو، الزيتون وزيت الزيتون والخضروات المجففة والموز وغيرها، بينما هناك منتجات بالقائمة الثالثة عليها تخفيضات حاليا 62% وسوف تدخل بصفر جمارك  منذ بداية أول سبتمبر المقبل مثل الطماطم والجذر، الكرز، الباميا والفاصوليا، وغيرها، بينما هناك منتجات في القائمة الرابعة التي تمنح تخفيض 50% ، مثل المشروم والبطيخ، واللحوم المصنعة، والبودر، والقصب والشوكولاتة.

وذكرت أن السلع والمنتجات الصناعية المعفاة نهائيا من الجمارك بالقائمة الأولى مثل اليوريا، السماد، الفلسبار، الاسمنت الابيض، الزيوت البترولية، بجانب الرخام والجرانيت، مضيفة أما قائمة المنتجات الصناعية في القائمة الثالثة، مثل المنسوجات والملابس، وجلود الأبقار المعالجة سيصل عليها تخفيض 62.5% في الأول من سبتمبر العام الجاري.

وأضافت بكر أن الإعفاء الجمركي بالقائمة الرابعة  يصل لنحو 50%  وتضم منتجات صناعية مثل المنسوجات والملابس من المنتجات القطنية الجاهزة والمنتجات الجلدية الصنع والأثاث الخشبي.

صادرات مصر الصادرات المصرية الحاصلات الزراعية زيت الزيتون ساو باولو المنتجات الغذائية

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