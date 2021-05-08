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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل على صفحات المدارس بالاسم ورقم الجلوس.. صور

نتيجة امتحانات صفوف
نتيجة امتحانات صفوف النقل

بدأت المدارس اليوم في إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل لـ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 .

ومنعا للتزاحم داخل المدارس للحصول على النتيجة ، لجأت بعض مدارس محافظة الجيزة اليوم لـ إعلان نتيجة امتحانات صفوف النقل ، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والاداريين من خطر انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا بشأن نتيجة الترم الثاني لطلاب صفوف النقل بـ المدارس للعام الدراسي 2020 /2021.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم “يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم”.

نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021

وأضافت وزارة التربية والتعليم “بالنسبة لـ نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم إعلانها بالمدارس بعد اعتمادها من كل إدارة تعليمية”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم "تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس،  تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.


وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ ، ويتولى السادة مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

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