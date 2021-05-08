الأهلي يدخل في معسكر مغلق اليوم استعدادا للزمالك

حظر إعلامي علي الفريق

يدخل اليوم الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وفرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حظرا إعلاميا على لاعبيه عقب الفوز على الاتحاد فى المواجهة التى أقيمت بالإسكندرية والتى انتهت بفوز الأهلى 2-1.

وقال عبدالحفيظ :إن الفريق سوف يدخل معسكرا مغلقا عقب مران اليوم بإستاد مختار التتش بهدف التحضير الجيد لمواجهة الزمالك.. وأضاف أن تلك المباراة هى الأخير فى المرحلة المضغوطة من المواجهات التى تعرضنا فيه لإرهاق مبالغ فيه وربما يكون مقصوداً.. وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة لاعب أو اثنين للمشاركة مع الأهلى بعد اكتمال شفائهما وهو ما يمنح الفريق قوة.

وأوضح: «الأمر فى يدك أحيانا قد لا تكون الأفضل فنيا ولكن بالروح والعزيمة والإصرار تعوض أى شيء، دائما ما نراهن على شخصية لاعبى الأهلى المؤثرة، سوف نغلق صفحة الفوز على الاتحاد وسوف ندخل معسكرا مغلقا لزيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين».