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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 9-5-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 9-5-2021، رغم انخفاض أمس بمعدل قرشا واحد.

 

وبلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.



وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، مصر، الاسكندرية”.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدوليCIB، ، المصرف العربي الدولي،HSBC الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي”. 
 

وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، عودة، المصري  الخليجي، التنمية الصناعية، ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي اجريكول،قناة السويس، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة، الاهلي المتحد، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان”.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، وفا، ABC، العربي ”.

 

اعلي سعر لـ الدولار 


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه  للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة، 
 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16,07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل
 

سعر الدولار الدولار أمام الجنيه البنوك العاملة بمصر البنك المركزي

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