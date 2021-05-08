الإفتاء: كثفوا من الدعاء وقت الإفطار فهو مستجاب

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وهذه الدعوة كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه».

وأضاف "وسام" خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية فى إجابته على سؤال « لماذا يستجاب دعاء الصائم عند فطره؟»، أن هناك أمرين مهمين استجابة دعاء الصائم وهما الأول عندما تتناول شيئا من الطعام بعد طول الصيام كأنك تحيي الجسد وتفرج كرب هذه الخلايا وهذه لحظة من اللحظات التى يستجيب عندها الدعاء .

والثانية هى أنك فى حاجة إلى الطعام وإلى الإقبال على ما منعت منه ومع ذلك فأنت مقبل على الدعاء فتقدم التوجه الى الله تعالى على حاجة نفسك ولذلك كما جاء فى الحديث «أحب الذكر الى الله تعالى سُبحة الحديث قالوا وما سُبحة الحديث يا رسول الله قال القوم يتحدثون والرجل يسبح» فهذا متعلق بالملأ الأعلى فيكون غيره مقبلا على الطعام وهو مقبل على ربه علم انه فى حالة إجابة فيسأل ربه أن يتقبل منه وأن يغفر له.

وتابع: "وكما جاء فى الحديث «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ».

دعاء الصائم قبل الافطار.. دعوة الصائم قبل إفطاره لا ترد بإذن الله - تعالى-، فقد روى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم – يقول: "للصَّائمِ عِندَ إفطارِهِ دَعوةٌ مُستجابةٌ"؛ فَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمرٍو إذا أفطرَ دعا أَهْلَهُ وولدَهُ ودعا.

دعاء الصائم قبل الافطار .. جاء في الموسوعة الفقهية: " ضمن المواطن التي يستحبّ فيها الدعاء، حال الصّوم وحال الإفطار من الصوم، و أمر الله بصوم رمضان وذكر إكمال العدّة، ثمّ قال:" وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ "، البقرة/186، وفي ذلك إشارة إلى المعنى المذكور ".

دعاء الصائم قبل الافطار .. على الصائم أن يتحري الدعاء في رمضان ويحرص عليه؛ فالدعاء في رمضان يجمع فضيلتين عظيمتين، وهما: فضل الزمان، وحال الصيام؛ فشهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، كما أن دعوة الصائم لا ترد حتي يفطر.